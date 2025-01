Der evangelische Theologieprofessor Thorsten Dietz sieht die oben genannte Interpretation der Zerstörung von Sodom als Missverständnis. „Die Sünde der Menschen von Sodom war Bruch der Gastfreundschaft, Grausamkeit und Gewalttätigkeit“, sagt Dietz. „Dass man die Sodom-Geschichte liest als Verbot gleichgeschlechtlicher Sexualität, ist etwas, was erst in der späteren Antike beginnt, nicht mal in der Bibel.“ Die Kirche sollte vielmehr Grausamkeit und Machtstreben ausgrenzen. „Das wäre eigentlich die Lehre von Sodom“.

Jens Ehebrecht-Zumsande ist katholischer Pastoralreferent und Gründer der Initiative Out in Church, einem ökumenischen Bündnis von kirchlichen Angestellten, die sich in ihren Kirchen für die Gleichstellung queerer Menschen einsetzen. Der Levitikus-Text aus dem dritten Buch Mose kann seiner Ansicht nach nur in seinem historischen und sozialen Kontext gelesen werden: "Das ist in einem Buch, wo es um Heiligkeit und Reinheitsgesetze geht, für priesterliche Menschen." Das Verbot gilt also in erster Linie für Priester.