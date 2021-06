Queer Roma "Am Outing bin ich fast zerbrochen"

Moderation: Utz Dräger

Ein Kuss in der Diskothek und alles war plötzlich anders: Gianni Jovanovic. (picture alliance)

Gianni Jovanovic ist das Kind einer Roma-Familie. Mit 14 verheiraten ihn seine Eltern, drei Jahre später ist er zweifacher Vater. Dann findet er heraus, dass er Männer liebt. Heute unterstützt er seine Enkelkinder darin, selbstbestimmt aufzuwachsen.

Als heiß geliebtes Einzelkind wächst Gianni Jovanovic in einer großen Familie auf. Wie auch seine Cousins und Cousinen wird er bereits mit 14 Jahren verheiratet. Der Erwartungsdruck ist hoch, die Familie in die nächste Generation zu führen. Gianni Jovanovic ist stolz, die Hoffnungen zu erfüllen: Mit 17 ist er bereits zweifacher Vater.

Doch dann kommt ein Moment, der alles verändert. Mit 18 Jahren, ein Kuss in einer Diskothek - und der Familienvater weiß, dass er auf Männer steht. Als er seinen späteren Ehemann Paul kennenlernt, gibt es für ihn kein Zurück: Er muss sich auch seiner Familie gegenüber outen.

Es folgen "Tränen, Verzweiflung und viel Angst". Eine Zäsur im Leben der ganzen Familie. In Plus Eins erzählt Gianni Jovanovic, wie diese den schweren Weg gemeistert hat - und so gestärkt daraus hervor ging, dass die Enkelkinder des 43-Jährigen heute selbstbestimmt darüber entscheiden, wen sie lieben und wann und ob sie heiraten.