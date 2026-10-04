    Quartett der Kritiker: Das Violinkonzert von Robert Schumann

    108:05 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Kai Luehrs-Kaiser, Yvonne Petitpierre, Elisabeth Richter, Michael Stegemann |
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