Philosophie der Begeisterung

Wenn wir begeistert sind, dann sind wir auf einmal wie elektrisiert – bis in die Haarspitzen voller Aufregung und Leidenschaft. Auf einmal können wir über uns hinauswachsen, Leute mitreißen, Berge versetzen. Was aber passiert eigentlich genau, wenn wir begeistert sind? Was sind die Voraussetzungen dafür? Und können wir uns gezielt begeistern?

Was die Begeisterung und ihr beglückendes Potenzial in Quarchs Augen ausmacht, ist eine Art „Rückbindung“ an ein sinnhaftes Ganzes, „das Gefühl in eine Weltordnung eingebettet zu sein, die in sich stimmig ist“. Damit wir diesen Zustand erreichen, brauche es Räume und Zeiten, in denen wir nicht funktionieren müssen, in denen an die Stelle der ökonomischen Rationalität unseres Alltags eine „spielerische Intelligenz“ treten könne.