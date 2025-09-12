Brasilien

Mehr als 27 Jahre Haft für Ex-Präsident Bolsonaro

04:37 Minuten Das Urteil gegen Jair Bolsonaro ist historisch. Er ist der erste Präsident Brasiliens überhaupt, der nach seiner Amtszeit wegen eines Umsturzversuchs verurteilt wurde. © picture alliance / Associated Press / Luis Nova

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist wegen eines versuchten Staatsstreichs zu einer Haftstrafe von 27 Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Die Mehrheit der fünfköpfigen Kammer des Obersten Bundesgerichts sprach den 70-Jährigen schuldig.