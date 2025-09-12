Brasilien

Mehr als 27 Jahre Haft für Ex-Präsident Bolsonaro

04:37 Minuten
Jair Bolsonaro steht am 11.9.2025 vor dem Eingang seines Hauses in Brasilia.
Das Urteil gegen Jair Bolsonaro ist historisch. Er ist der erste Präsident Brasiliens überhaupt, der nach seiner Amtszeit wegen eines Umsturzversuchs verurteilt wurde. © picture alliance / Associated Press / Luis Nova
Herrberg, Anne |
Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist wegen eines versuchten Staatsstreichs zu einer Haftstrafe von 27 Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Die Mehrheit der fünfköpfigen Kammer des Obersten Bundesgerichts sprach den 70-Jährigen schuldig.
