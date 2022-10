Angriffe auf ukrainische Städte

Die Raketenangriffe der letzten Tage, die überall in der Ukraine zivile Todesopfer gefordert und zahlreiche Menschen verwundet haben, zeigen, dass sich in Russlands Kriegsführung "die Gefechtslogik in eine Terrorlogik verwandelt hat", sagt Ulrich Schmid, Professor für Kultur und Geschichte Russlands an der Universität St. Gallen