Publizistin

Necla Kelek – ein Bückeburger Glückskind vom Bosporus

38:39 Minuten
Necla Kelek , Autorin lehnt an einem Balkongeländer auf der Frankfurter Buchmesse 2019.
Necla Kelek, Sozialwissenschaftlerin und Publizistin, erzählt in "Glückskind" von ihrer Kindheit zwischen Istanbul und Deutschland © picture alliance / SvenSimon / Elmar Kremser / SVEN SIMON
Heise, Katrin |
Audio herunterladen
Als streitbare Publizistin meldet sich Necla Kelek in Integrationsdebatten klar positioniert zu Wort. Nun will die Soziologin mit ihrem neuen Buch „Glückskind“ ein Beispiel gelungener Integration aufzeigen – anhand ihres eigenen Lebensweges.
Podcast: "Im Gespräch"
Aus dem PodcastIm Gespräch

Podcast hören

PodcastIm Gespräch

Podcast: "Im Gespräch"

Eine ganze Stunde widmen wir einer Person. Es geht um Beruf wie Berufung, bemerkenswerte... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu Migration
Zur Startseite