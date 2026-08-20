Publizistin
Necla Kelek, Sozialwissenschaftlerin und Publizistin, erzählt in "Glückskind" von ihrer Kindheit zwischen Istanbul und Deutschland © picture alliance / SvenSimon / Elmar Kremser / SVEN SIMON
Necla Kelek – ein Bückeburger Glückskind vom Bosporus
38:39 Minuten
Als streitbare Publizistin meldet sich Necla Kelek in Integrationsdebatten klar positioniert zu Wort. Nun will die Soziologin mit ihrem neuen Buch „Glückskind“ ein Beispiel gelungener Integration aufzeigen – anhand ihres eigenen Lebensweges.