Publizistin Sibylle Plogstedt

Vom Knast zur "Courage"

39:51 Minuten In der Nacht zum 21. August 1968 marschierten Truppen des Warschauer Pakts unter Führung der UdSSR in der Tschechoslowakei ein und beendeten den "Prager Frühling" mit Waffengewalt © picture-alliance / dpa / Tewes

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Ihr ganzes Leben setzt sich Sibylle Plogstedt für Gerechtigkeit ein: Ob auf Seiten der Demokratiebewegung in Prag 1968 – was sie mit anderthalb Jahren Gefängnis bezahlt - oder als Feministin, Journalistin und Gründerin der Zeitschrift „Courage“.