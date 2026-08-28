Publizistin Sibylle Plogstedt

Vom Knast zur "Courage"

39:51 Minuten
Eine Menschenmenge umringt am ersten Tag der Besetzung in der Prager Innenstadt einen russischen Panzer, der neben einem ausgebrannten Fahrzeug zum Stehen gekommen ist.
In der Nacht zum 21. August 1968 marschierten Truppen des Warschauer Pakts unter Führung der UdSSR in der Tschechoslowakei ein und beendeten den "Prager Frühling" mit Waffengewalt © picture-alliance / dpa / Tewes
Führer, Susanne |
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Ihr ganzes Leben setzt sich Sibylle Plogstedt für Gerechtigkeit ein: Ob auf Seiten der Demokratiebewegung in Prag 1968 – was sie mit anderthalb Jahren Gefängnis bezahlt - oder als Feministin, Journalistin und Gründerin der Zeitschrift „Courage“.
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