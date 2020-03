Psychologie Was uns glücklich macht

Für manche bedeutet das Zusammensein mit der Familie Glück. (imago images / Malte Müller )

"Ja, renn nur nach dem Glück. Doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück. Das Glück rennt hinterher", schrieb Bertolt Brecht. Diese Echtzeit beschäftigt sich mit dem von fast allen Menschen erstrebten Zustand des Glücks.

Ein Thema, vier Facetten: Glücklich wollen wir alle sein und wenn man sich Werbung oder Fotos in sozialen Medien anschaut, könnte man meinen, die meisten sind es auch. Menschen, die sich vor Lachen schier ausschütten, sieht man überall. Selten haben die Menschen so gelacht. Aber ob die Bilder echt sind? Beim World-Happiness-Report liegt Deutschland jedenfalls nur auf Platz 17.

Lässt sich glücklich sein erlernen?

Kann ein Kurs dem Glück auf die Sprünge helfen? Aus England kommen die Workshops "Action for Happiness", deren Schöpfer davon überzeugt sind, dass Glück eine Technik ist, die man lernen kann. Der Erfolg ist wissenschaftlich belegt und soll auch die ganze Gesellschaft glücklicher machen. Andere suchen das Glück in langen Partynächten und helfen mit Drogen nach. G, auch bekannt als Liquid Ecstasy, breitet sich in den Clubs immer mehr aus. Ein Tröpfchen genügt, und ein Glücksrausch flutet das Gehirn. Ein Tröpfchen zu viel kann allerdings tödlich sein.

Wie glücklich macht Geldsegen?

Lottospielen scheint da ein sicherer Weg zum Glück zu sein. Hier kommt es als Jackpot zum Gewinner. Dass aber auch so ein Geldsegen Gefahren mit sich bringt, weiß der Lottoberater. Er berät die Glückspilze, wie man mit den Millionen am besten umgeht. Diskretion ist hier alles, manchmal darf nicht mal die Familie von dem Gewinn erfahren.