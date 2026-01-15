Proteste in Serbien
In den Städten wird demonstriert, auf dem Land herrscht Skepsis: Viele Menschen haben Angst vor Instabilität und wirtschaftlichem Schaden © Getty Images / Anadolu Agency / Milos Miskov
Warum die kleinen Leute an Präsident Vučić glauben
23:31 Minuten
Laut Umfragen unterstützen rund 40 Prozent der Serben ihren Präsidenten Vučić, trotz Korruptionsvorwürfen, Wahlmanipulation und des Einsatzes von Gewalt. Sie leben außerhalb der Städte und sie fürchten, dass Proteste die Wirtschaft destabilieren.