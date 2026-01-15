Proteste in Serbien

Warum die kleinen Leute an Präsident Vučić glauben

23:31 Minuten
Menschen marschieren während einer Demonstration zur Unterstützung des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic.
In den Städten wird demonstriert, auf dem Land herrscht Skepsis: Viele Menschen haben Angst vor Instabilität und wirtschaftlichem Schaden © Getty Images / Anadolu Agency / Milos Miskov
Bartholomäus Laffert, David Freches, Margarete Wohlan |
Laut Umfragen unterstützen rund 40 Prozent der Serben ihren Präsidenten Vučić, trotz Korruptionsvorwürfen, Wahlmanipulation und des Einsatzes von Gewalt. Sie leben außerhalb der Städte und sie fürchten, dass Proteste die Wirtschaft destabilieren.
