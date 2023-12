Gemeinsam mit dem Projekt „Trauer und Fußball“ will Hertha in den kommenden Monaten ein „innovatives Rahmenkonzept für Trauerarbeit im Vereinskontext, insbesondere Fans und Mitglieder“ entwickeln, wie der Verein mitteilte. Neben Hertha werden auch andere Vereine, Fans und Fanprojekte an dem Modellprojekt "Trauer unterm Flutlicht" beteiligt sein.