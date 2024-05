Berliner "Projekt Seerose"

Wie Frauen aus dem Desert Flower Center geschützt schwimmen lernen

06:43 Minuten Nima Muhamed (Mitte) kommt aus Somalia, hier mit Tochter Muha (links) und Sohn Ridwan. © Cornelia Strunz

Kuban, Caroline · 26. Mai 2024, 17:48 Uhr

Das Berliner Desert Flower Center behandelt seit über zehn Jahren Frauen, die an den Folgen von Genitalverstümmelung leiden. Mit einem neuen Projekt können die Frauen auch schwimmen lernen, was in ihren Herkunftsländern nicht möglich war.