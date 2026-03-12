Produzent und Regisseur
Die Idee für die Dramedy-Serie entwickelten sie gemeinsam: Çağdaş Eren Yüksel (rechts) und Bilal Bahadır bei der Verleihung des Grimme-Preises für "Uncivilized" © imago / Future Image / Thomas Schröer
Çağdaş Yüksel filmt für die Demokratie
37:18 Minuten
Schon mit 21 drehte er den ersten Dokumentarfilm – finanziert per Crowdfunding. Heute hat Çağdaş Yüksel seine eigene Firma, entwickelt ständig neue Ideen, produziert und führt Regie. Die jüngste Produktion "Uncivilized" wurde mehrfach ausgezeichnet.