Produzent und Regisseur

Çağdaş Yüksel filmt für die Demokratie

37:18 Minuten
Bilal Bahadir und Cagdas Eren Yüksel bei der Verleihung des Grimme Preises. Beide haben eine Trophäe in den Händen und lächeln in die Kamera.
Die Idee für die Dramedy-Serie entwickelten sie gemeinsam: Çağdaş Eren Yüksel (rechts) und Bilal Bahadır bei der Verleihung des Grimme-Preises für "Uncivilized" © imago / Future Image / Thomas Schröer
Timm, Ulrike |
Audio herunterladen
Schon mit 21 drehte er den ersten Dokumentarfilm – finanziert per Crowdfunding. Heute hat Çağdaş Yüksel seine eigene Firma, entwickelt ständig neue Ideen, produziert und führt Regie. Die jüngste Produktion "Uncivilized" wurde mehrfach ausgezeichnet.
Podcast: "Im Gespräch"
Aus dem PodcastIm Gespräch

Podcast hören

PodcastIm Gespräch

Podcast: "Im Gespräch"

Eine ganze Stunde widmen wir einer Person. Es geht um Beruf wie Berufung, bemerkenswerte... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr Gespräche mit Regisseurinnen und Regisseuren
Zur Startseite