Pro und Contra Corona-Reiseversicherung Gute Idee in schlechten Zeiten?

Von Brigitte Scholtes und Tobias Krone

Eine Entscheidungshilfe für Zweifelnde könnte die Corona-Reisversicherung des TUI-Konzerns sein. (Getty / iStockphoto)

Der Tourismuskonzern TUI will seine Kunden in der Coronakrise mit einer kostenlosen Covid-Versicherung zum Reisen ermutigen. Das kann man gut oder auch gefährlich finden.

PRO: Warum die Corona-Reiseversicherung jetzt genau richtig ist

Von Tobias Krone

Der Reiseveranstalter TUI liefert jetzt eine Corona-Versicherung für alle Reisen. Wer sich im Urlaub krank fühlt, bekommt einen kostenlosen Covid-Test und im Ernstfall auch einen Flug mit dem Ambulanz-Jet in ein deutsches Krankenhaus.

Das ist eine gute Idee in schlechten Zeiten. Es gibt in diesen Tagen nicht viel Hoffnung – weder am Arbeitsmarkt noch am wolkenverhangenen Horizont eines durchwachsenen Sommers 2020. Und es gibt im Prinzip nur einen Weg aus dem Schlamassel, und der führt in den Urlaub! Ja, richtig gehört: Jetzt corona-versichern – und ab in die Berge, ab in den Süden, vamos a la playa!

Auch Touristen können sich vorsichtig verhalten

Wenn Sie auf diesen Gedanken jetzt skeptisch reagieren, dann liegen Sie voll im Trend. Ein Drittel aller Deutschen verzichtet dieses Jahr auf den Urlaub – aus Angst vor Corona, aus Rücksicht auf andere oder wegen knapper Urlaubskasse. Alles gute Gründe. Doch niemand sollte übersehen, dass damit ganze Regionen in diesem Jahr leer ausgehen.

Insofern ist jede gute Idee willkommen, die Misere der Hotelangestellten, der Servicekräfte in Reisebüros, Restaurants und Flughäfen rund um den Globus zu verringern. Die Corona-Reiseversicherung hilft zweifelnden Menschen bei der Entscheidung, ob sie nicht doch in den Urlaub fahren sollten. Sie gibt ihnen ein Stück Sicherheit. Und sie stärkt auch das Bewusstsein, sich am Urlaubsort vorsichtig zu verhalten.

Partyurlaub hat TUI vorerst aus dem Programm genommen – das Unternehmen versichert gegen Corona, aber nicht gegen Ballermann-Idiotie. Klar mag manche irritieren, dass man sich jetzt privat gegen eine kollektive Pandemie versichern kann. Doch so ein Urlaub war immer schon eine zutiefst egoistische Angelegenheit privilegierter Menschen. Die kollektive Corona-Versicherung für Europa, darum ringen in diesen Tagen Merkel, Macron und andere. Wir können anderen Hoffnung machen, indem wir jetzt, gut versichert, in den Urlaub fahren.

***

CONTRA: Das Virus macht keinen Urlaub

Von Brigitte Scholtes

"Wir können es kaum abwarten, Sie wieder bei uns zu begrüßen. TUI kümmert sich um Ihre Sicherheit, damit Sie auch in diesem Jahr wieder unbeschwert Ihren Urlaub verbringen können."

So wirbt der Reisekonzern um Urlauber, meint aber mit "Sicherheit": Er übernimmt die Kosten, falls sich ein Kunde während der Reise mit dem neuartigen Coronavirus ansteckt.

Ich meine, das ist eine trügerische Sicherheit. Sie fördert noch die Leichtfertigkeit, mit der manche Touristen ohnehin nun mit der immer noch drohenden Ansteckungsgefahr umgehen. Der beste Beweis dafür sind die Bilder des vergangenen Wochenendes von der Deutschen liebsten Urlaubsinsel Mallorca.

Versicherung schützt nicht vor Verantwortung

Eine solche "Versicherung" schadet dem Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Virus. Sie verleitet die Menschen noch mehr dazu, im Urlaub den Gedanken an eine mögliche Erkrankung zu verdrängen und sich verantwortungslos zu verhalten.

Es ist menschlich nachvollziehbar, einfach mal alle Belastungen des Alltags abzuschütteln. Das Coronavirus aber macht keinen Urlaub, Covid-19 ist auch nicht mit einem Beinbruch zu vergleichen, der in den meisten Fällen keine Nachwirkungen hat. Diese Krankheit kann sehr tückisch verlaufen mit offenbar langfristigen Schäden, die Wissenschaftler erst nach und nach erforschen.

Aus Sicht des Konzerns ist zwar nachvollziehbar, dass er alles tut, um seine Kunden zurückzugewinnen. Die Urlauber sind dann zumindest die Sorge los, die Kosten einer Erkrankung tragen zu müssen. Doch wer reisen möchte, der soll das auf eigene Verantwortung tun. Mit allen Konsequenzen. Das Virus macht keinen Urlaub. Dies zu verdrängen hilft nicht.