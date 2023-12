Künstliche Intelligenz

Praxistest in den USA: K.O. mit KI?

21:53 Minuten Ein fahrerloses Taxi hielt am 15. Februar 2023 mehrere Minuten lang auf einer Straße in San Francisco an, weil die Hintertür nicht vollständig geschlossen war, während sich der Verkehr dahinter staut. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Terry Chea

Nils Dampz, Joana Jäschke, Isabella Kolar · 14. Dezember 2023, 18:30 Uhr

In Kalifornien ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz längst Realität - was das Leben in vielen Bereichen tiefgreifend verändert. Nicht immer läuft dabei alles glatt.