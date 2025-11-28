Popstar Memes

Wieso Rick Astley und Mariah Carey unsterblich sind

38:54 Minuten
Mariah Carey performte im September 2025 bei den MTV Video Music Awards in Elmont, New York
Mariah Carey liegt bei den immer wieder aufgestellten Pop-Rankings stets weit vorn: Ist der Rückblick als Zeichen von Kulturpessimismus, fragt der Journalist Dirk von Gehlen © picture alliance / ZUMAPRESS.com / C Flanigan
Oppel, Max; Keilbart, Lara; Gehlen, Dirk von |
Entwickelt sich unsere Kultur überhaupt noch weiter oder blicken wir nur noch zurück? Dirk von Gehlen und Lara Keilbarth nehmen die 100 besten Popstar Memes ins Visier. Außerdem geht es um den kalten Gesichtsausdruck, den "Slavic Stare".
