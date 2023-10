Popkultur-Wochentalk

Auftragskiller, Credits und die Droge Social Media

34:35 Minuten David Fincher hat Michael Fassbender als einsamen Auftragskiller auf die Leinwand gebracht. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited

Zylka, Jenni; Kogel, Dennis · 27. Oktober 2023, 14:15 Uhr

Was fasziniert die Popkultur an Auftragskillern? In der Spielebranche kämpfen Übersetzer um Anerkennung. Und: Wie gefährlich sind Meta & Co.? Der Wochentalk mit Kulturjournalistin Jenni Zylka und Netzexperte Dennis Kogel.