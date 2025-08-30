Pop-Kultur Festival 2025

Pop-Kultur Festival 2025vFür Musikfans und Pop-Connaisseure ist es der Höhepunkt des Festivalsommers: das Berliner Pop-Kultur Festival. Seit elf Jahren präsentiert das Festival ein vielfältiges Programm aus Konzerten, Ausstellungen und Talks. Die Planung der diesjährigen Festivalausgabe war im Vorfeld eine besondere Herausforderung, weil der Kulturetat für die Stadt Berlin stark gekürzt worden ist.

Bühne für Newcomer

Trotzdem bietet das Festival in diesem Jahr ein spannenden Programm mit interessanten Nachwuchstalenten und etablierten Acts aus der ganzen Welt. Darunter ist die dänische Band „Efterklang“, die seit gut 20 Jahren entrückten Pop kultiviert.

In einer Mischung aus akustischen und elektronischen Klängen erschafft das Trio atmosphärische Songs, die zur Weltflucht einladen. Es entstehen schwebende Klanglandschaften, die intimen Folk und weite, orchestrale Passagen miteinander verbinden.

Besonderer Instrumentenmix

Die Band „Ätna“ hat sich ursprünglich beim Jazzstudium in Dresden kennengelernt. Das Pop-Duo macht auf seinem aktuellen Album bombastischen Electro-Pop, der mit Breakbeats und anderen Referenzen aus den 90er Jahren spielt. Für das Pop-Kultur Festival präsentieren sie eine Werkschau von Songs auch aus früheren Alben in einer besonderen Besetzung. Streicher und eine Harfe begleiten die beiden Musiker auf der Bühne.

Deutschlandfunk Kultur überträgt Teile der beiden Konzerte ebenso wie Ausschnitte aus den Auftritten vom Düsseldorfer Newcomer-Rapper Boondawg und der in London ansässigen Rockband Los Bitchos, die psychedelische Surfgitarren mit südamerikanischen Sounds mischt.