Singen im Chor

Der Zauber der Vielstimmigkeit

08:00 Minuten Von der Polyphonie, der Mehrstimmigkeit, geht ein Zauber aus, den viele Menschen in Chören erleben. © picture alliance / dpa / Oliver Mehlis

Find, Christian Wilhelm · 02. Juli 2023, 14:40 Uhr

Bei Taizé-Andachten kommen auch viele Menschen zum Singen zusammen, die der Kirche nicht mehr so nahestehen. Hier finden sie eine Spiritualität, die sie in ihrem Alltag vermissen. Wie etwa in Berlin-Wilmersdorf.