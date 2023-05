Demokratie ist Herrschaft auf Zeit und funktioniert nach dem Prinzip der Stimmenmaximierung. Wer genug Wählerinnen und Wähler gewinnt, kann seine Politik durchsetzen. Wenn die dem Publikum nicht mehr gefällt, wird es eine andere Partei bevorzugen. Das ist ein effektives System – aber nicht für alle Probleme. Der Klimawandel sprengt den Rhythmus der Demokratie – von Wahl, Regieren und Abwahl. Denn was jetzt versäumt wird, ist in Zukunft nicht mehr reparabel.

Vielleicht ist es ja nötig, sich unbeliebt zu machen, so wie es Robert Habeck derzeit beim Heizungsaustausch tut. Vielleicht muss grüne Politik mal unpopulär sein, um das Nötige durchzusetzen – gegen die aktuelle Mehrheit, aber zu Gunsten der Mehrheit in 30, 50 oder 100 Jahren.

Müssen die Grünen die Wärmewende jetzt durchsetzen, auch wenn die "Bild"-Zeitung tobt, die Koalitionspartner zweifeln, Wahlen verloren gehen? Müssen Politiker manchmal starrsinnig am eigenen Kurs festhalten?

Es gibt dafür in der Geschichte ein berühmtes Beispiel. Ein Politiker, der überzeugt war, dass er Recht hatte, und die anderen irrten. Er wurde zum Außenseiter, von der Regierung, von der Opposition, von der Presse verachtet oder nicht mehr ernst genommen. Er galt als jemand, der sich hoffnungslos verrannt hatte.

Die Rede ist von Winston Churchill, der in den späten 1930er-Jahren einsam gegen die britische Appeasement-Politik und Hitler kämpfte. Sein Einfluss war 1937, notierte er, "auf den Nullpunkt gesunken". 1940 rettete er die Briten vor dem deutschen Angriff – die ihn 1945 kühl abwählten.

Brauchen wir einen Klima-Churchill, der seine Karriere in den Wind schießt und tut, was er für notwendig hält? Also Politiker, die auf Entscheidung und Härte setzen, wenn die Mehrheit die Augen vor den kommenden Schrecken verschließt und nur laue Kompromisse ersehnt?