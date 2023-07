Polarforscherin Stefanie Arndt

Die Schneefrau

32:48 Minuten Kennt sich bestens mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt aus: die Polarforscherin Stefanie Arndt.

Bürger, Britta · 24. Juli 2023, 09:05 Uhr

Am liebsten hockt sie bei eisigen Temperaturen in einem Schneeloch und analysiert Schneekristalle: Stefanie Arndt ist Polarforscherin aus Leidenschaft und will den Klimawandel besser verstehen. Ihren Alltag teilt sie gern mit neugierigen Pinguinen. (Erstsendedatum: 17.08.22)