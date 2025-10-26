Podcaster Hielscher
Podcaster Matze Hielscher beschreibt sich selbst als sensibel und zurückhaltend. Statt sich in Gesprächen in den Vordergrund zu drängen, beobachtet er lieber genau. © imago images / tagesspiegel / Thilo Rückeis
"Es ist gut, nach dem Sinn des Lebens zu fragen"
37:02 Minuten
Matze Hielscher gehört mit zu den erfolgreichsten Podcastern Deutschlands. Der "Hotel Matze"-Host und frühere "Virginia Jetzt!"-Bassist erzählt von Song-Weisheiten, wie er Angela Merkel auf Augenhöhe begegnet und warum Freundschaften manchmal enden.