Podcaster Hielscher

"Es ist gut, nach dem Sinn des Lebens zu fragen"

37:02 Minuten Podcaster Matze Hielscher beschreibt sich selbst als sensibel und zurückhaltend. Statt sich in Gesprächen in den Vordergrund zu drängen, beobachtet er lieber genau. © imago images / tagesspiegel / Thilo Rückeis

Matze Hielscher gehört mit zu den erfolgreichsten Podcastern Deutschlands. Der "Hotel Matze"-Host und frühere "Virginia Jetzt!"-Bassist erzählt von Song-Weisheiten, wie er Angela Merkel auf Augenhöhe begegnet und warum Freundschaften manchmal enden.