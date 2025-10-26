Podcaster Hielscher

"Es ist gut, nach dem Sinn des Lebens zu fragen"

37:02 Minuten
Porträt des Podcasters Matze Hielscher von "Hotel Matze" in seinem Berliner Hof in der Strelitzer Strasse.
Podcaster Matze Hielscher beschreibt sich selbst als sensibel und zurückhaltend. Statt sich in Gesprächen in den Vordergrund zu drängen, beobachtet er lieber genau. © imago images / tagesspiegel / Thilo Rückeis
Caro Korneli, Matze Hielscher |
Audio herunterladen
Matze Hielscher gehört mit zu den erfolgreichsten Podcastern Deutschlands. Der "Hotel Matze"-Host und frühere "Virginia Jetzt!"-Bassist erzählt von Song-Weisheiten, wie er Angela Merkel auf Augenhöhe begegnet und warum Freundschaften manchmal enden.
