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Döner, YouTube und der meistgesuchte Schleuser Europas

44:16 Minuten Liegt nicht ohne Weiteres auf der Hand: Wer hat eigentlich das ikonische Dönerlogo gestaltet? Der Podcast "Obsessed - Döner Papers" geht dem nach. © picture alliance / Chromorange / Michael Bihlmayer

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„Worum geht’s hier eigentlich?“ Wer professionell Podcasts hört, fragt sich das häufig. Was erzählt uns also die Suche nach dem meistgesuchten Schleuser Europas, dem Designer des Döner-Logos oder der Absturz eines sexistischen YouTubers?