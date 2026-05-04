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Döner, YouTube und der meistgesuchte Schleuser Europas
44:16 Minuten
Liegt nicht ohne Weiteres auf der Hand: Wer hat eigentlich das ikonische Dönerlogo gestaltet? Der Podcast "Obsessed - Döner Papers" geht dem nach. © picture alliance / Chromorange / Michael Bihlmayer
Plodroch, Ina; Berrazouane, Ismael; Scholz, Anna; Torres, Carolina
|
04. Mai 2026, 00:10 Uhr
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„Worum geht’s hier eigentlich?“ Wer professionell Podcasts hört, fragt sich das häufig. Was erzählt uns also die Suche nach dem meistgesuchten Schleuser Europas, dem Designer des Döner-Logos oder der Absturz eines sexistischen YouTubers?
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