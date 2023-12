Backen mit Kollegen

"Gab es einen Hund an der Krippe?"

54:39 Minuten Auf Sie warten: Verunglückte Schokoglasur, das "Ja" zum "Nein" und auch ein spontaner Stepptanz © picture alliance / Sportfoto Zink / Thomas Hahn

Plus Eins · 24. Dezember 2023, 10:05 Uhr

Ein besonderer Jahresabschluss: Das Team von "Plus Eins" hat sich versammelt, sticht gemeinsam Krippenfiguren aus dem Plätzchenteig aus und erinnert sich an besondere Begegnungen bei Plus Eins. Und: Was sich 2024 auf keinen Fall wiederholen soll.