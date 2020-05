Plus Eins Extra: Unter Quarantäne (1) Ende einer Fernbeziehung

Von Henrike Möller

Eine Fernbeziehung endet mit einer pragmatischen Entscheidung: Seine Wohnung ist größer - und hat einen Balkon. (Unsplash / Artur Aleksanian)

Was Corona mit Familie, Freundschaft und der Liebe macht. Corona verändert das Leben. Saskia aus Berlin und Christian aus Hamburg sind plötzlich gezwungen, eine große, emotionale Entscheidung zu treffen, die ihr ganzes Leben verändern könnte.

Saskias und Christians junge Liebe steht mit dem Lockdown und dem Kontaktverbot plötzlich vor ganz neuen Fragen. Sie kennen sich noch nicht lange. Sie haben getrennte Wohnungen.

Christian lebt in Hamburg, Saskia in Berlin. Einsamkeit oder Zweisamkeit? Berlin oder Hamburg? Am Ende fällt eine pragmatische Entscheidung: die Lebensqualität in Hamburg ist einfach höher. Christians Wohnung hat eine Badewanne, eine Geschirrspülmaschine und einen Balkon.