Plus Eins Extra: All-Inclusive (5) Der blinde Galerist

Von Gesa Ufer

Mitten in der Gesellschaft: Gesa Ufer macht sich auf die Suche Menschen und Projekten, die Mut machen. (imago images / Ikon Images)

Mutmachgeschichten von Menschen mit und ohne Behinderung: Johann König ist einer der bekanntesten Galeristen Deutschlands – obwohl er blind ist. Hat er einen Ratschlag für Gesa Ufers Sohn Niklas?

Er gilt als Popstar der Galerieszene: Johann König. Er ist Ende 30 und betreibt eine Galerie in London und eine in Berlin. Wirklich außergewöhnlich ist, dass er in seinem Beruf so erfolgreich ist, obwohl er weite Teile seines Augenlichtes bei einem Unfall verloren hat.

Johann König sieht seit einem Unfall in seiner Kindheit sehr schlecht, aber er hat trotzdem einen wahnsinnig guten Blick - gerade für konzeptuelle Kunst.

Sehr von einer Sonderschule profitiert

Interessant ist, dass Johann König – genau wie der gehörlose Jan Mezej, der jetzt sein eigenes Café leitet – sehr von einer Sonderschule profitiert hat.

In seinem Fall war das ein Internat für Blinde und stark sehbehinderte Kinder, wo er gefördert aber eben auch maximal gefordert wurde. Sieht er sich trotzdem selbst als "Inklusionsaktivist"? Und: Hat er einen Ratschlag für die meinen Sohn Niklas?