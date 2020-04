Plus Eins Extra: All-Inclusive (4) Gegen alle Widerstände

Von Gesa Ufer

Mitten in der Gesellschaft: Gesa Ufer macht sich auf die Suche Menschen und Projekten, die Mut machen. (imago images / Ikon Images)

Mutmachgeschichten von Menschen mit und ohne Behinderung: Leonie Geißelhart ist 17 und hat das Down-Syndrom. Das Arbeitsamt will sie in eine Werkstatt für behinderte Menschen stecken – aber sie möchte lieber in einer Bibliothek arbeiten.

Leonie ist 17 Jahre alt. Sie hat das Down-Syndrom und soll eigentlich in einer Werkstatt arbeiten – wenn es nach den Vorstellungen des Arbeitsamtes ging. Dank der Berliner Organisation BIS jedoch kann sie ein Praktikum in der Stadtbibliothek Steglitz machen, das zum echten Berufseinstieg wird.

Möglich wird das vor allem durch einen persönlichen Assistenten, der in der ersten Zeit zwischen ihr und ihrem Arbeitgeber vermittelt.

Beraterin für jüngere Leserinnen und Leser

Jetzt hilft Leonie nicht nur in der Buchbinderei und beim Bücher Zurückstellen, sie berät auch jüngere Leser und Leserinnen in der Kinder- und Jugendbibliothek.

Ich lerne aus dieser Erfolgsgeschichte: Manchmal braucht es einfach eine gute Idee und Mut Und: Es braucht die richtigen Leute, die einen dabei unterstützen!