Plus Eins Extra: All-Inclusive (1) Die Suche nach dem Traumberuf

Von Gesa Ufer

Mitten in der Gesellschaft: Gesa Ufer macht sich auf die Suche Menschen und Projekten, die Mut machen. (imago images / Ikon Images)

Mutmachgeschichten von Menschen mit und ohne Behinderung: Gesa Ufers Sohn Niklas leidet unter dem Cri-du-Chat-Syndrom. Nach dem Schulabschluss könnte er eine spezielle Werkstatt besuchen. Oder doch lieber Rockstar werden?

Mein Sohn Niklas ist 15 Jahre alt und hat das Cri-du-Chat-Syndrom – das heißt, ihm fehlt ein kleines Stück auf dem fünften Chromosom. Er kann schwimmen, Rad fahren, bis fünf zählen, aber eine Schleife binden oder alleine über eine stark befahrene Straße kommen, das kann er noch nicht.

Niklas liebt "Die Ärzte" und träumt davon, später selbst Rockstar zu sein. Wie aber wird seine berufliche Zukunft tatsächlich aussehen?

Nicht am Rand, sondern mitten in der Gesellschaft

In "All Inclusive" mache ich mich für "Plus Eins" auf die Suche nach Menschen und Projekten, die Mut machen und zeigen, dass sie - trotz Behinderung - ihren Platz gefunden haben. Und zwar nicht am Rand, sondern mitten in der Gesellschaft.

Heute besuche ich zunächst eine große Berliner Messe, auf der sich Werkstätten für behinderte Menschen vorstellen. Stehen solche Einrichtungen der Idee gelebter Inklusion nicht im Weg?

Ich treffe Arbeitgeber und Angestellte wie Gabriele Stepputat. Die ältere Rollstuhlfahrerin hat sich bewusst für die Werkstatt entschieden, weil sie sich dem Leistungsdruck auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr gewachsen fühlte. Ich lerne: Schwarz und Weiß gibt es auch hier nicht.