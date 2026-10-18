    Platz für den Frieden schaffen. Johannische Kirche

    02:39 Minuten
    Wort zum Tage Dlf Kultur Sendungszeit der Religionsgemeinschaften Deutschlandradio
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    Gerhardt, Rainer |
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