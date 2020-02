Erleben war Joseph Beuys wichtiger als Verstehen. Vor 50 Jahren installierte er seinen "Block Beuys" im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Zum Jubiläum zeigt das Museum nun mit Filmen und Fotos, wie der Künstler seine Werke in Aktionen einsetzte. Mehr

Beuys-Ausstellung in Darmstadt

Noch bevor Peter Handkes neues Buch in den Handel kommt, wird gemutmaßt, dass sich der Autor mit dem Werk an seinen Kritikern rächen will. Das findet Helmut Böttiger problematisch: Literatur werde zunehmend auf ihren Diskussionswert reduziert.Mehr