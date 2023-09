PiS und Deutschland

Wie "Berlin" als Feindbild dient

PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski verweist gern darauf, dass die Institutionen der Europäischen Union nur die „ausführenden Organe" von „Berlin" seien. © picture alliance / ZUMA / Krzysztof Zatycki

Karolina Wigura, Martin Adam, Andre Zantow · 28. September 2023, 18:30 Uhr

Seit 2015 regiert die Partei für Recht und Gerechtigkeit - kurz PiS - Polen. Zu ihrer Rhetorik gehört es auch, Deutschland als Feindbild zu nutzen. Die PiS liegt in den Umfragen für die Wahl am 13. Oktober vorn. Was sagt das über unsere Nachbarn?