Der türkische Komponist Bülent Arel

Pionier elektroakustischer Musik

60:23 Minuten

Fricke, Stefan · 31. Januar 2023, 00:05 Uhr

Er hat Edgard Varèse bei der Realisation von „Déserts“ unterstützt. In den 50er-Jahren war Bülent Arel (1919-1990) gelegentlich in westdeutschen Konzertsälen präsent, doch ist sein Schaffen, darunter viele elektronische Stücke, weitestgehend in Vergessenheit geraten.