Neu im Kino "Pinocchio"

Sowohl stilistisch also auch inhaltlich hat der mexikanische Meisterregisseur Guillermo del Toro mit seiner Version einen Anti-Disney-Animationsfilm in der Stop-Motion-Technik geschaffen. Pinocchio ist hier eine herzensgute Holzpuppe, Geppetto oftmals ein verbitterter, bösartiger Mann, der erst durch die Liebe Pinocchios seine Vaterrolle findet.

Zu Beginn ist noch vieles gewöhnungsbedürftig. Im Original stört man sich durchaus am amerikanischen und britischen Englisch der Protagonisten, wenn doch die gesamte Geschichte in Italien spielt. Auch die erfundene Figur des leibhaftigen Sohn Geppettos, der dramaturgisch geopfert wird, muss nicht sein. Dennoch gewinnt der Film nach der ersten halben Stunde zunehmend an Kraft und Intensität.