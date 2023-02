Pink Floyds "The Dark Side of the Moon"

Ein Meilenstein der Popgeschichte

07:23 Minuten Pink Floyd in den frühen Siebzigern. © imago / ZUMA Wire

Überland, Laf · 27. Februar 2023, 11:09 Uhr

Vor 50 Jahren präsentierte die britische Band Pink Floyd ihr erstes Konzeptalbum: „The Dark Side Of The Moon“ wurde seither zu einem der weltweit meistverkauften Musikalben und gilt als Meilenstein in der Popgeschichte.