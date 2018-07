Pina Bausch Tanztheater Wuppertal Muss Adolphe Binder gehen?

Tanzkritikerin Wiebke Hüster im Gespräch mit Vladimir Balzer

Adolphe Binder: Noch ist sie Intendantin des Tanztheaters Wuppertal. (dpa / Caroline Seidel)

Es rumort beim Tanztheater Wuppertal: Ob die Intendantin Adolphe Binder demnächst entlassen wird, sei exklusives Thema bei einer Beiratssitzung in der kommenden Woche, berichtet unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster.

Die Intendantin des Wuppertaler Tanztheaters, Adolphe Binder, steht offenbar kurz vor ihrer Entlassung. Das Verhältnis zur Leitung des Hauses sei "total zerrüttet". sagte die Tanzkritikerin Wiebke Hüster im Deutschlandfunk Kultur. Auch Ensemblemitglieder hätten sich über den Führungsstil der Intendantin beschwert und berichteten von herabsetzenden Bemerkungen, so Hüster.

Kein abnahmefähigen Spielplan erstellt

Ein weiterer Grund: Bis heute habe die Leiterin des Tanztheaters von Pina Bausch keinen abnahmefähigen Spielplan für die kommende Saison vorgelegt. Das könne man auf der Website des Theaters verfolgen, außerdem sei die jährliche Spielzeit-Konferenz "sang- und klanglos ausgefallen".

Sie habe erst eine Spielzeit bestritten und zwei Uraufführungen präsentiert. Eine sei "ganz, ganz schwierig" und "ein schlechter Abklatsch von dem gewesen, was Pina Bausch gemacht hat", so Wiebke Hüster.

Binder ist keine Bausch-Expertin

Das Problem sei, dass Adolphe Binder keine Bausch-Expertin sei und sich nicht bemühe, neue Choreografen zu engagieren, die Pina Bauschs Erbe in eine neue Zeit trügen. In der kommenden Woche gebe es eine erneute Beiratssitzung, auf der es exklusiv um die Personalie Binder gehe. "Danach darf man eine Entscheidung erwarten, ganz sicherlich", so Wiebke Hüster.