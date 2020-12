Pianist Markus Becker zum Beethoven-Jubiläum Improvisations-Rezital

Moderation: Stefan Lang und Markus Becker

Seit 1993 ist Markus Becker Professor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. (Markus Becker / Irène Zandel)

Pianist Markus Becker klopft Beethovens Themen am Klavier improvisierend ab und verwandelt sie spielerisch in Eigenes. Vom einfachen Menuett bis zum komplexen Satz eines späten Streichquartetts schafft Becker so einen faszinierenden Beethoven-Jazz-Patchwork.

Kurz vor dem Jubiläumsstichtag - 17. Dezember 2020 wird offiziell der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven gefeiert - hatte Pianist Markus Becker einen Abend in Celle geplant mit dem Titel "Thoughts about Beethoven". Wir ermöglichen dieses pianistische Nachdenken in unserer Studiokirche in Berlin.

Ludwig van Beethoven

Themen seiner großen Werke

Markus Becker, Klavier