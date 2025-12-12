Louis Philippson
Er wurde mit 8 Jahren Student an der Musikhochschule in Düsseldorf, nachdem eine Klassikprofessorin ein "Jugend musiziert"-Video von ihm gesehen hatte: Das Musltitalent Louis Philippson © picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt
"Ich mag es, an meinen Träumen zu arbeiten"
48:02 Minuten
Mit vier Jahren wird Louis Philippson eingeschult, mit acht beginnt er ein Musikstudium. Seine Liebe zur Klassik teilt der Pianist auf Social Media. Auf der Bühne gelingt ihm 2025 der Durchbruch mit einem Mix aus U- und E-Musik.