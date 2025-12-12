Louis Philippson

"Ich mag es, an meinen Träumen zu arbeiten"

48:02 Minuten
Louis Philippson sitzt bei einem Auftritt lächelnd am Klavier. Er hat dunkles, gelocktes Haar und trägt ein burgunderrotes Lederhemd.
Er wurde mit 8 Jahren Student an der Musikhochschule in Düsseldorf, nachdem eine Klassikprofessorin ein "Jugend musiziert"-Video von ihm gesehen hatte: Das Musltitalent Louis Philippson © picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt
Wiese, Tim |
Mit vier Jahren wird Louis Philippson eingeschult, mit acht beginnt er ein Musikstudium. Seine Liebe zur Klassik teilt der Pianist auf Social Media. Auf der Bühne gelingt ihm 2025 der Durchbruch mit einem Mix aus U- und E-Musik.
