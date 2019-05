Pianist Jan Lisiecki live in Bremen Virtuosität im Liebestaumel

Moderation: Stefan Lang

Pianist Jan Lisiecki: "Historische Werke mit neuen Emotionen füllen." (Jan Lisiecki / Christoph Köstlin)

Chopins Konzert op. 21 entstand, als er überschwänglich in eine junge Opernsängerin verliebt war. Doch das Konzert widmet er seiner folgenden Flamme, der Chopin etwas später begegnete. Der Pianist Jan Lisiecki begibt sich also auf einen emotionalen Weg.

Ein junger Klaviervirtuose ist Hals über Kopf verliebt. Dieser Gefühlsausbruch diktiert ihm ein Konzert. So ist die Entstehung des f-Moll-Klavierkonzertes des gerade 19-jährigen Frédéric Chopins aus dem Jahren 1830 überliefert.

Und Chopin selbst bringt das Konzert in Warschau auch zur Uraufführung. Sein Flügel steht im Theater ganz allein auf der Bühne. Das Orchester ist, wie immer zu solchen Anlässen, in den Orchestergraben verbannt. Und so kann sich die gesamte Konzentration des Publikums auf den Solisten lenken, der in dieser hochvirtuosen, zutiefst romantischen Musik seine intimsten Gedanken freigibt.

Chopins Konzerte sind sein Erfolgsrezept

Im Konzert des Abends ist der kanadische Pianist Jan Lisiecki zu hören. Mit Chopins Klavierkonzerten schaffte er seinen Durchbruch als gerade 15-Jähriger. Seine Technik verblüffte schon damals, seine Klangpalette überzeugte bei der Veröffentlichung seiner ersten CD mit den beiden Klavierkonzerten Chopins. In einem Interview sagt der inzwischen 24-Jährige, er wolle historische Werke mit neuen Emotionen füllen.

Begleitet wird er bei diesem Konzert von der Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die inzwischen zum dritten Mal die mexikanische Dirigentin Alondra de la Parra eingeladen hat.

Dirigentin Alondra de la Parra ist Kulturbotschafterin ihrer Heimat Mexiko und in dieser Saison viel in Deutschland unterwegs. (Alondra de la Parra / Felix Broede)

Live aus dem Konzerthaus Die Glocke in Bremen

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonie Nr. 26 Es-Dur KV 184

Frédéric Chopin

Konzert für Klavier und Orchester f-Moll op. 21

Béla Bartók

Musik für Saiteninstrumente, Celesta und Schlagzeug

Jan Lisiecki, Klavier

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Leitung: Alondra de la Parra