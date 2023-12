„Man muss immer genau schauen, woher die Problematik ist. Man muss auch auf den Spieler eingehen. Ist nicht immer, dass nur der Sport die Ursache ist. Es gibt manchmal auch so kleine Baustellen nebenbei, wo man auch mal hinter den Vorhang schauen sollte.“

Das erzählt mir André Kreidler, als wir bei ihm zu Hause auf seiner Couch sitzen. Nach der Mittleren Reife und dem Zivildienst in einem Krankenhaus hat er eine dreijährige Ausbildung zum Physiotherapeuten absolviert.

Kreidler denkt zurück: „Nach meiner Ausbildung habe ich angefangen bei den Preußen Berlin. Das war damals noch in der Jafféstraße und danach dann in der Deutschlandhalle. Und dann ist ja die Mannschaft leider unter dem Namen Berliner Schlittschuhclub komplett pleitegegangen – 2004/2005. Nachdem die Preußen pleite waren, war ich sechs Jahre beim ERC Ingolstadt."

Am Rande eines Länderspiels in Berlin kommt der Kontakt nach Bayern zustande. Bis 2021 hat André Kreidler sowohl mit Profisportlern als auch mit anderen Patienten in einer Praxis zusammengearbeitet. Inzwischen konzentriert er sich ausschließlich auf den Leistungssport.