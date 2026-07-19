Philosophin Döring

"Ohne Wissenschaftsfreiheit gibt es gar keine Freiheit"

34:37 Minuten Die Wissenschaftsfreiheit ist in Deutschland durch die Verfassung geschützt, damit Forschende unabhängig und ohne Einflussnahme arbeiten können © Getty Images / Yaryna Bondarchuk

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Gesellschaftliche Freiheit setzt Freiheit der Wissenschaft voraus: Zu dieser Ansicht kam die Philosophin Sabine Döring auch durch einen Ausflug in die Politik. In ihrem neuen Buch erklärt sie, warum Forschung Schutz vor politischem Einfluss braucht.