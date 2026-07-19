Philosophin Döring

"Ohne Wissenschaftsfreiheit gibt es gar keine Freiheit"

34:37 Minuten
Collage aus zwei Händen. Die eine hält ein gelbes Fragezeichen, die andere eine Glühbirne.
Die Wissenschaftsfreiheit ist in Deutschland durch die Verfassung geschützt, damit Forschende unabhängig und ohne Einflussnahme arbeiten können © Getty Images / Yaryna Bondarchuk
Newmark, Catherine; Döring, Sabine |
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Gesellschaftliche Freiheit setzt Freiheit der Wissenschaft voraus: Zu dieser Ansicht kam die Philosophin Sabine Döring auch durch einen Ausflug in die Politik. In ihrem neuen Buch erklärt sie, warum Forschung Schutz vor politischem Einfluss braucht.
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