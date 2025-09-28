Philosophietagung

Was wenn Demokratie unvernünftig ist?

67:03 Minuten Kann Demokratie überhaupt noch vernünftig sein? Darüber diskutierten Lea Prix und Oliver Marchart zum Auftakt des Symposiums Philosphicum Lech in Österreich. © picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessmann

Demokratie gilt als die Staatsform, die am ehesten vernünftige Politik hervorbringt. Aber kann sie das angesichts von Populismus überhaupt noch und wie hängen Vernunft und Demokratie zusammen? Eine Diskussion vom Philosophicum Lech in Österreich.