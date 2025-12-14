Markus Gabriel

Auch die Moral handelt von Tatsachen

39:09 Minuten
Porträt des Philosophen Markus Gabriel in einer Phil.Cologne Veranstaltung. Um ihn herum ist der Vordergrund hellblau verschwommen. Er trägt einen hellblauen Anzug und eine schwarze Brille.
Wir sprechen mit dem Philosophen Markus Gabriel über dessen neues Buch "Moralische Tatsachen. Warum sie existieren und wie wir sie erkennen können" © picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt
Eilenberger, Wolfram; Gabriel, Markus |
Eins plus eins ergibt zwei, der Mount Everest ist 8.849 Meter hoch - an solchen simplen Tatsachen wird niemand zweifeln. Aber besteht auch der Raum der Moral aus moralischen Tatsachen? Das ist die steile These des Philosophen Markus Gabriel. 
Sein und Streit - Das Philosophiemagazin von Deutschlandfunk Kultur
