Markus Gabriel

Auch die Moral handelt von Tatsachen

39:09 Minuten Wir sprechen mit dem Philosophen Markus Gabriel über dessen neues Buch "Moralische Tatsachen. Warum sie existieren und wie wir sie erkennen können" © picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt

Eins plus eins ergibt zwei, der Mount Everest ist 8.849 Meter hoch - an solchen simplen Tatsachen wird niemand zweifeln. Aber besteht auch der Raum der Moral aus moralischen Tatsachen? Das ist die steile These des Philosophen Markus Gabriel.