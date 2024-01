Eli Lilly

US-Pharmakonzern sorgt in Alzey für Kontroversen

09:23 Minuten Eli Lilly stellt u.a. Medikamente her für Diabetes oder die Abnehmspritze Mounjaro. Kritiker fürchten negative Folgen für die Natur durch die Versiegelung der Böden sowie den Wegfall großer Flächen für die Nahrungsmittelproduktion. © imago / Panthermedia / monticello

Petermann, Anke · 24. Januar 2024, 13:22 Uhr

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will sich in Rheinhessen ansiedeln. Bis 2027 soll in Alzey ein Werk mit 1000 Beschäftigten entstehen. Während die einen auf den wirtschaftlichen Aufschwung in der Region hoffen, sehen andere das Projekt kritisch.