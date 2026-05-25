    Pfingstliche Musik von Gregorianik bis Avantgarde. Katholische Kirche

    20:48 Minuten
    Feiertag Dlf Kultur Sendungszeit der Religionsgemeinschaften
    © Deutschlandradio
    Walter, Meinrad |
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