Petrit Ceku und Goran Krivókapic beim "Koblenz Guitar Festival" Gitarrenfest für Klassikliebhaber

Moderation: Holger Hettinger

Auch Franz Schubert liebte es, Gitarre zu spielen. (imago images / agefotostock)

Das Koblenz Guitar Festival ist ein internationales Gitarren-Gipfeltreffen. Hier wurden zwei Abende aufgezeichnet mit den Solisten Petrit Ceku und Goran Krivókapic. Neben Beethoven-, Schubert- und Rossini-Adaptionen, erklingt u.a. spanisches Originalrepertoire.

Die 28. Auflage vom "Koblenz Guitar Festival", das vom 10. bis zum 18. Oktober 2020 stattfinden konnte, ließ Gäste und Solisten aus elf Ländern zusammenkommen. Zwei Höhepunkte stellen wir Ihnen heute vor.

Klassische Werke für Gitarre

An erster Stelle Petrit Ceku. Er hat im Kaisersaal des Kurfürstlichen Schlosses zu Koblenz ein Programm gespielt, das einerseits das Beethoven-Jahr 2020 reflektiert, andererseits das Liedschaffen von Franz Schubert in Gitarrentranskriptionen darbot. Das liegt sehr nahe, war die Gitarre doch in dieser Zeit der Klassik sehr beliebt. Schubert besaß sogar ein solches Instrument, das er immer wieder zur Hand nahm.

Ein weiterer Festivalhöhepunkt war das Konzert des montenegrinischen Gitarristen Goran Krivókapic – er hat in einem Solo-Konzert Klassiker des Gitarren-Repertoires vorgestellt, in fein ausgeleuchteter Präzision, klangprächtig und in einem großen Bogen interpretiert.

Aufzeichnung des Konzertes am 13. Oktober 2020 im Kaisersaal des Kurfürstlichen Schlosses

Ludwig van Beethoven

Klaviersonate op. 49 Nr. 2

arrangiert für Gitarre von Petrit Ceku

Ludwig van Beethoven

Klaviersonate Nr. 8 in c-Moll op. 13, "Pathétique"

2. Satz: Adagio cantabile

arrangiert für Gitarre von Francisco Tarrega.

Goran Listeš

"Omaggio a Marko Ruzdjak" op. 17

Franz Schubert

Liedbearbeitungen von Johann Kaspar Mertz

Lob der Tränen

Liebesbotschaft

Aufenthalt

Ständchen

Die Post

Das Fischermädchen

Ivan Padovec

"Variations sur la valse favorite des Franz Schubert"

Petrit Ceku, Gitarre

Aufzeichnung des Konzertes am 11. Oktober 2020 im Kaisersaal des Kurfürstlichen Schlosses

Francisco Tárrega

Capriccio arabe

Heitor Volla-Lobos

Cinq Préludes

Mauro Giuliani

Rossiniana Op. 124 No. 6

Rossiniana Op. 119 No. 1

Francisco Tárrega

Marietta

Goran Krivókapic, Gitarre