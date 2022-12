Peter Handke wird 80

In "Wunschloses Unglück" (1972) verarbeitet der Schriftsteller Peter Handke das Leben und den Suizid seiner slowenischen Mutter. Für den Literaturkritiker Jörg Magenau zählt es zu den wichtigsten Werken aus dem umfassenden Repertoire des Österreichers. "Aber eigentlich ist Handke ein paradoxer Autor, der keine einzelnen Bücher schreibt, sondern einen endlosen Text."

Sein Hauptwerk ist Magenau zufolge daher "sein Gebirge an Notizbüchern". Dieses Konvolut umfasst inzwischen mehr als 35.000 Seiten und ist im Literaturarchiv Marbach digital zugänglich.

Für den Literaturkritiker ist Handke "nicht einfach nur Schriftsteller, sondern eine Schreibexistenz". Das mache das Besondere an ihm aus. "Handlungen und Figuren interessieren nicht. Er schreibt keine großen Romane. Er ist nicht einmal ein guter Schriftsteller, aber ein großer Schreibender."

Für den Lyriker Norbert Hummelt ist Handkes Spätwerk wie "Die Obstdiebin" eine große Herausforderung. Auch ein Fan wie er selbst kommt hier an seine Grenzen. "Aber es sind Bücher, die sehr gewinnbringend sind, wenn man sie immer wieder hervorholt und in ihnen liest."

2019 wurde der am 6. Dezember 1942 im Kanton Kärnten geborene Handke mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. In der Begründung wurden sein "Einfallsreichtum" und seine "Spezifität menschlicher Erfahrungen" gelobt. Wegen Handkes umstrittener Einstellung zu Serbien und Jugoslawien wurde die Auszeichnung heftig kritisiert und löste Proteste aus. "Das ist die Idee, die Handke immer noch verteidigt: Jugoslawien als Vielvölkerstart und friedliches Miteinander unterschiedlicher Religionen und Kulturen."

Magenau unterstellt Handke allerdings auch eine gewisse Lust, sich selber ins Abseits zu stellen. Mit seinen Äußerungen "hat er sich in eine Sackgasse manövriert, aus der er nie wieder herausgekommen ist." Schon als junger Mann habe er gerne provoziert, erklärt der Kulturjournalist. Er sei "großkotzig und aggressiv" aufgetreten mit "einer Mischung aus Selbstverliebtheit und Eitelkeit", sei aber auch schüchtern gewesen.

"Er hat sich da schon aus seiner Anhänglichkeit an Jugoslawien – das aus dem seinen Großvater kam – in etwas verrannt. Das ist schmerzlich für viele, die sich auch von einzelnen Äußerungen nicht gesehen oder angegriffen fühlen, aber auch für seine Leser. Und ich glaube auch für ihn selbst."

Dennoch könne man von ihm lernen, dass es primär nicht ums Rechthaben gehe, sagt Magenau und nennt einen weiteren wichtigen Aspekt in Handkes Leben: Waldspaziergänge. "Der Wald ist ein Raum der Natur, in dem man sich verirren kann, der der Zivilisation entgegengesetzt ist und in dem es auf das Kleine ankommt."