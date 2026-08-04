Peter Ablinger und Erik Drescher erweitern die Möglichkeiten der Flöte

Der Berliner Flötist Erik Drescher zählt zu den wenigen Musikern, die auf einer "Glissando-Flöte" spielen. Mit einem speziellen Aufsatz ist es möglich, durchgehende Glissandi auch bis zu einer Quarte zu spielen.



Diese Spieltechnik erweckte auch das Interesse von Peter Ablinger, der 2012 ein Stück für Drescher schrieb. Das war erst der Auftakt zu einer Kooperation, und die beiden veröffentlichten eine CD mit dem Titel "Augmented Studies".

Der Flötist Erik Drescher mit seiner "Glissando-Flöte" © Ragnar Schmuck

Bis an die Grenze des Gehörs

2020 kamen Ablinger und Drescher wieder zu einer intensiven Arbeitsphase zusammen. Für den neuen Zyklus "Wider die Natur" wollte Peter Ablinger während der Aufnahmen komponieren und den Flötisten, wie er sagt, "als seinen Pinsel benutzen".





Bei der gemeinsamen Arbeit ging es um eine Erweiterung des Tonraums der Flöte mit Hilfe von Orgelpfeifen und Flaschen. Ablinger experimentierte aber auch mit biszu 70-stimmigen Schichtungen. Ein Klangerlebnis an einem brandenburgischen Unkenteich im Frühjahr lieferte dazu zusätzliche Impulse.

Peter Ablinger und Erik Drescher bei der Aufnahme zu "Wider die Natur" © Peter Ablinger

Eine Skizze zu "Wider die Natur" von Peter Ablinger © Peter Ablinger