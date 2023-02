Patricia Kopatchinskaja und das Finnische Rundfunkorchester

„Es gibt Geschichten, architektonische Strukturen, die man Zeit seines Lebens verfolgen kann und man kommt immer irgendwo anders an. Es gibt so viele Schichten in dieser Musik. Er war von so vielen Dingen inspiriert. Er benutzt Ocarinas, also Instrumente, die Tausende von Jahren alt sind. Und die Tatsache, das in ein Sinfonieorchester zu integrieren, ist wirklich verrückt."