Es gibt gute und schlechte Pässe. In einer Berliner Ausstellung kann man das sehr schön sehen. Auf einem Brett liegen nicht gekennzeichnete Pässe verschiedener Staaten. Öffnet man sie, findet man eine farbige Landkarte der Welt. Rot bedeutet: Du kannst ohne Visum dieses Land nicht betreten. Blau dagegen: Man darf überall frei reisen.

In den meisten Pässen der Welt überwiegt die Farbe Rot. Das heißt, ihre Besitzer haben wenig Chancen, die Welt außerhalb ihres Landes kennenzulernen.

Dreht man den Pass um, erfährt man die Staatsbürgerschaft des Passinhabers. Die überwiegend roten Pässe gehören meist Menschen aus Afrika oder Asien. Die Pässe mit der Weltkarte, auf der die Farbe Blau überwiegt, gehören uns, den EU-Bürgern oder Nordamerikanern. Die Zweiteilung der Welt in bessere „Staatsbürger“ und indigene „Untertanen“, die praktisch Sklaven ihres Geburtsortes bleiben sollen, besteht also seit Jahrhunderten für viele Menschen fort.

"Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals", schrieb Bertolt Brecht während des Zweiten Weltkriegs. "Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird." Klingen diese Worte nicht traurig zeitgenössisch?

Das Konzept der Staatsbürgerschaft entstand mit der Französischen Revolution und wurde am 3. Mai 1791 erstmals in die Verfassungswerke Polens aufgenommen, danach auch in Frankreich etabliert. Trotzdem war nicht jeder berechtigt, einen Pass zu besitzen. Frauen hatten bis Anfang des 20. Jahrhunderts keine Staatsbürgerschaft, und nach der Heirat mussten sie die Staatsangehörigkeit ihres Ehemannes übernehmen. Und der Streit um die doppelte Staatsangehörigkeit zeigt, dass die Staatsbürgerschaft nicht nur eine rechtliche Institution ist. Sie ist auch das Ergebnis politischer, sozialer und nicht zuletzt kultureller Kämpfe um Zugehörigkeit.