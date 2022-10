Partielle Sonnenfinsternis

Der faszinierende Blick in den Himmel

05:20 Minuten Was so aussieht wie der Beginn einer romantischen Mondnacht, ist die partielle Sonnenfinsternis, die am 25. Oktober in Teilen Europas, Afrikas und Asiens zu sehen war. © picture alliance / dpa / Axel Heimken

Mariana Wagner im Gespräch mit Axel Rahmlow · 25. Oktober 2022, 17:18 Uhr

In alten Zeiten war eine Sonnenfinsternis etwas Angsteinflößendes. Heute sind wir begeistert, auch weil sie so selten zu sehen ist. Eine Astrophysikerin erklärt, warum die Beschäftigung mit Sonne und All auch die Sicht auf die Erde verändert.